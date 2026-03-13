Παρουσιάστηκε στην Αστυνομία ο ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Ο 23χρονος πήγε εκεί με τον δικηγόρο του και φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο

Νεαρό άτομο το οποίο αναζητείτο για εμπλοκή στη δολοφονία τού 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στην ΕΛ.ΑΣ.

Συνοδεία δικηγόρου εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των διωκτικών Αρχών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης της Αστυνομίας, πρόκειται για 23χρονο. Κατά τις ίδιες πηγές, ομολόγησε την εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση κι ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι βρήκε ένα μαχαίρι στο έδαφος χωρίς να γνωρίζει ποιον και πού τραυμάτισε.