Θρίλερ με τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δολοφονία ενός 20χρονου νεαρού, ο οποίος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος στην οδό Αργοναυτών στην Καλαμαριά. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας δεν διαθέτει μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε προσωπικές διαφορές.
Το χρονικό της μοιραίας επίθεσης
Το θύμα δέχθηκε ενέδρα από αγνώστους με καλυμμένα χαρακτηριστικά μετά τις 10 το βράδυ, οι οποίοι τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη. Σε βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο νεαρός φαίνεται να καταρρέει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συμπλοκή. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας) και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ), ο 20χρονος κατέληξε τα μεσάνυχτα.
Το προφίλ του θύματος και οι έρευνες
Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. (Ελληνική Αστυνομία), Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι ο νεαρός, αν και οργανωμένος οπαδός, δεν είχε απασχολήσει ποτέ για επεισόδια βίας στα γήπεδα. Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τη συμμετοχή του θύματος σε ομάδα που φέρεται να παγίδευε και να λήστευε ενήλικες στο άλσος Μετεώρων, υπόθεση για την οποία είχε σχηματιστεί δικογραφία από το τμήμα ασφαλείας Παύλου Μελά.
Συλλογή στοιχείων και μαρτυριών
Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Η Υπουργός και η ηγεσία της αστυνομίας ενημερώνονται διαρκώς για την πορεία της προανάκρισης, καθώς η ταυτοποίηση των δραστών θεωρείται ζήτημα χρόνου βάσει των ευρημάτων από το σημείο της επίθεσης.