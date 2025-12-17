Ελεύθεροι και οι 7 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

0

Αύριο απολογούνται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και ο λογιστής

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, και οι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη οι οποίοι πέρασαν σήμερα το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή.

Αργά το βράδυ, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι, από την δεύτερη ομάδα, που έδωσαν εξηγήσεις.

Η σύζυγος του κατηγορούμενου λογιστή που φέρεται μα έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έφυγε ελεύθερη από το ανακριτικό γραφείο με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία της ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ελεύθεροι αφέθηκαν ,μετά τις απολογίες τους, ένας 54χρονος και μια 43χρονη. Ανακριτής και εισαγγελεας τους επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. ενώ στον 54χρονο επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Νωρίτερα, μεταξύ των κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους ήταν η σύζυγος και η αδελφή του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος.

Στις δυο κατηγορούμενες επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα . Παράλληλα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ ενώ για την αδελφή του η εγγυοδοσία ορίστηκε στις 100.000 ευρώ.

Οι δυο γυναίκες ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα , σύμφωνα με πληροφορίες , αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται υποστηρίζοντας πως η διαχείριση βρισκόταν στα χέρια του συγγενή και συγκατηγορούμενου τους.

Μέχρι τώρα, έχουν αφεθεί ελεύθεροι 14 κατηγορούμενοι, ενώ εκκρεμούν για αύριο Πέμπτη οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κύκλωματος και του κατηγορούμενου λογιστή.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου