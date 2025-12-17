ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους ακόμη δύο κατηγορούμενοι – Η μαραθώνια διαδικασία συνεχίζεται

0

«Τα αγροτεμάχια που δηλώναμε ήταν δικά μας. Υπάρχουν έγγραφα που το πιστοποιούν και τα προσκομίζουμε»

Δυο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους .

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Εντεταλμένος ευρωπαίος ανακριτής και εισαγγελέας, με απόφαση τους, επέβαλαν στους δύο κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο ορίστηκε εγγυοδοσια 5.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι διέπραξαν οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ώστε να λάβουν επιπλέον επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν.

«Τα αγροτεμάχια που δηλώναμε ήταν δικά μας. Υπάρχουν έγγραφα που το πιστοποιούν και τα προσκομίζουμε» φέρονται να είπαν .

Χθες, απολογήθηκαν συνολικά επτά συλληφθέντες οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους .

Σήμερα η μαραθώνια διαδικασία συνεχίζεται καθώς δίνει εξηγήσεις η δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους η αδερφή και η σύζυγος του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και η σύζυγος του λογιστή.

Οι δυο άνδρες ,στους οποίους οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, θα περάσουν αύριο το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να απολογηθούν .

Μαρία Ζαχαροπούλου