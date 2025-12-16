Ελεύθεροι με όρους και οι επτά κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

0

Οι υπόλοιποι οκτώ θα απολογηθούν αύριο και μεθαύριο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους, και οι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη οι οποίοι πέρασαν σήμερα το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, αργά το βράδυ, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι τελευταίοι δύο κατηγορούμενοι που έδωσαν εξηγήσεις.

Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 45χρονο στους οποίους επιβλήθηκε εγγυοδοσια 15.000 ευρώ, στον καθένα, και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νωρίτερα, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους άλλοι πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων, η μητέρα και η πεθερά του ,επίσης, κατηγορούμενου στην υπόθεση αγροτοσυνδικαλιστή στις οποίες επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 60.000 ευρώ.

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και μεθαύριο.

Οι αρχές αποδίδουν τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση στο γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει κι ένας λογιστής με τη σύζυγό του ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 26 άτομα.

Οι 15, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για:

* Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

* Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

* Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

* Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

* Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .

* Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

* Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται από το 2019 μέχρι το 2025 να προχωρούσαν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων μέσω των οποίων κατάφερναν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν το 1,7 εκατ. ευρώ. Για να το πετύχουν αυτό εμφανίζονται να χρησιμοποιούσαν ακόμη και ψευδείς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου