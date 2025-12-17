Ελεύθερες με όρους η σύζυγος και η αδελφή του αγροτοσυνδικαλιστή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

0

Στον συγκεκριμένο άντρα αποδείχεται αρχηγικός ρόλος

Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, η σύζυγος και η αδελφή του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος.

Στις δυο κατηγορούμενες επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα . Παράλληλα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ ενώ για την αδελφή του η εγγυοδοσία ορίστηκε στις 100.000 ευρώ.

Οι δυο γυναίκες ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα , σύμφωνα με πληροφορίες , αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται υποστηρίζοντας πως η διαχείριση βρισκόταν στα χέρια του συγγενή και συγκατηγορούμενου τους.

«Δεν είχαμε καμια σχέση την περιουσία που ήταν πάρα πολύ μεγάλη τη διαχειριζόταν ο Μ. και τις αιτήσεις τις έκανε ο ίδιος».

Τα χρήματα έμπαιναν σε λογαριασμούς μας αλλά τα διαχειριζόταν και πάλι εκείνος» φέρονται να είπαν στις απολογίες τους.

Νωρίτερα, ακόμη δυο κατηγορούμενοι έφυγαν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Εντεταλμένος ευρωπαίος ανακριτής και εισαγγελέας, με απόφαση τους, επέβαλαν στους δύο κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο ορίστηκε εγγυοδοσια 5.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι διέπραξαν οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ώστε να λάβουν επιπλέον επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν. «Τα αγροτεμάχια που δηλώναμε ήταν δικά μας. Υπάρχουν έγγραφα που το πιστοποιούν και τα προσκομίζουμε» φέρονται να είπαν.

Χθες, απολογήθηκαν συνολικά 7 συλληφθέντες οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και φέρθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου