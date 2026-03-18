ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασφυκτικές πιέσεις κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο πρώην Πρόεδρος

Ο Ευάγγελος Σημανδράκος έστεψε τα βέλη του στον Λευτέρη Αυγενάκη

Τα βέλη του κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη έστρεψε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου.

Ο μάρτυρας, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής του Οργανισμού από τον Ιούλιο του 2022 έως το Δεκέμβριο του 2023, κατέθεσε πως δέχτηκε πιέσεις από τον τότε υπουργό, προκειμένου να πληρωθεί το σύνολο των ΑΦΜ που είχαν κάνει δήλωση - ακόμη και τα δεσμευμένα - ώστε να λάβουν προκαταβολή τον Οκτώβριο του 2023.

Ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε πως την επίμαχη περίοδο δεχόταν συχνά τηλεφωνήματα από στενούς συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη, τους οποίους κατονόμασε, που έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για να αποδεσμευθούν τα «μπλοκαρισμένα» ΑΦΜ. «Με ρωτούσαν για συγκεκριμένα ονόματα, μου έλεγαν «παρακαλούμε να πληρωθούν», «πότε θα πληρωθούν…. κάντε ό,τι μπορείτε». «Όλοι καταλαβαίναμε ότι ασκούνταν μια μεγάλη πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ο υπουργός, μέσω του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, ζήτησε την απομάκρυνση του μετά την πληρωμή της προκαταβολής για τους αιτούντες επιδότησης, στις 27 Οκτωβρίου 2023 επειδή εξαίρεσε από την πληρωμή 9.300 ΑΦΜ, που αφορούσαν σε δηλώσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, αμέσως μετά τις πληρωμές δέχτηκε τηλεφώνημα τόσο από τον υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, οι οποίοι του έδωσαν συγχαρητήρια, ενώ εκδόθηκε και σχετικό δελτίο Τύπου.

Ωστόσο, λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, κατέθεσε, πως δέχτηκε τηλεφώνημα από τον γενικό γραμματέα, ο οποίος του μετέφερε τη δυσαρέσκεια του υπουργού.

«Είπε ότι ο υπουργός είναι πολύ δυσαρεστημένος με την πληρωμή και ότι «θέλουμε την παραίτησή σου και όλου του ΔΣ. Δε μου δόθηκε η δυνατότητα να απαντήσω», είπε ο μάρτυρας σημειώνοντας ότι ο κ. Αυγενάκης προσπαθούσε να ασκήσει ασφυκτικό έλεγχο στις ενέργειες που αφορούσαν τα θέματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Σημανδράκος, κατέθεσε πως υπήρξε έντονη διαφωνία με τον υπουργό και με αφορμή την ανάληψη έργου Τεχνικού Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού καθώς του ζήτησε να «κατεβάσει» τον διαγωνισμό.

«Δέχτηκα ένα τηλέφωνο από συνεργάτη του υπουργού να «κατέβει» η σύμβαση των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τεχνικό σύμβουλο. Απάντησα ότι είναι διεθνής σύμβαση και ότι δε μπορεί να γίνει αυτό με ένα τηλέφωνο και ζήτησα επιστολή με επιχειρήματα για να το θέσω στο Δ.Σ.», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος πρόσθεσε πως η συνομιλία γινόταν σε ανοικτή ακρόαση και παρενέβη ο υπουργός. «Άρχισε έντονη λογομαχία, υπήρξαν κουβέντες υβριστικές. Εγώ τη σύμβαση δεν την κατέβασα. Αυτό κορύφωσε τις κακές σχέσεις μας...». Όπως κατέθεσε στη συνέχεια δέχτηκε τηλεφωνήματα, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσουν, από τον τότε υφυπουργό αλλά και τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και σε δύο συναντήσεις που είχε, όπως είπε, με το Γιάννη Μπρατάκο στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα στην πρώτη, όπως κατέθεσε, ήταν παρόντες και οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Σημανδρακο αφού ενημέρωσε για τις πιέσεις που δεχόταν και την κατάσταση στον Οργανισμό, του ζήτησαν να συνεχίσει το έργο του.

«Μου είπαν «αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις δίκιο…. Προχωράς μην ακούς τίποτα», ανέφερε ο μάρτυρας, ο οποίος πρόσθεσε ότι λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 2023, έστειλε δεύτερη επιστολή στον κ. Μπρατάκο για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το μάρτυρα, στη δεύτερη κατ’ ιδιαν συνάντησή τους, με τον κ. Μπρατάκο, του ζητήθηκε η παραίτησή του.

Μαρία Ζαχαροπούλου