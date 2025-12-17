Συνελήφθη για απάτη 54χρονος που ζήτησε 5.000 ευρώ για να εντοπίσει μέσω τεχνολογίας τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό

0

Εμφανίστηκε ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός, κατηγορούμενος για απάτη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ειδικευόμενου ιατρού από περιοχή του Ηρακλείου. Πρόκειται για 54χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού και προσέγγισε οικείους του 33χρονου από τους οποίους ζήτησε 5.000 ευρώ για να εφαρμόσει εξειδικευμένη τεχνολογία εντοπισμού για την ανεύρεσή του.

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δεν στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.