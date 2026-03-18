Δίκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μετά το 2018-2019 τα ζώα στην Κρήτη έγιναν πιο πολλά από τις μύγες»

0

Τι κατέθεσε ο πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού, Ευάγγελος Σημανδράκος

Για προσπάθεια υπονόμευσης του έργου του έκανε λόγο ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, συνεχίζοντας την κατάθεση του στη δίκη με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου.

«Στόχος εκτιμώ ότι ήταν να πέσουμε έξω στις πληρωμές και να φύγω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας ο οποίος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ανέφερε πως ενδεχομένως αυτή η εξέλιξη να επανέφερε τα πράγματα στην «προηγούμενη κατάσταση». «Μπορεί να ήθελαν απλά ηρεμία…» είπε και επανέλαβε πως υπήρξαν έντονες αντιδράσεις απέναντι στις πρωτοβουλίες του.

Ο μάρτυρας εκτίμησε πως «ελάχιστοι επιθυμούσαν την αλλαγή» καθώς υπήρχαν μεγάλες αντιστάσεις στις αλλαγές που επιχειρήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούσαν τους ελέγχους με αυστηρότερη εποπτεία.

«Μετά το 2018 -2019 αυξήθηκαν πολύ τα ζώα στην Κρήτη. Αυξήθηκαν τόσο πολύ που έγιναν πιο πολλά από τις μύγες… Ολόκληρη η Θεσσαλία έχει 1,5 εκατομμύριο αιγοπρόβατα και η Κρήτη είχε 7,5 εκατομμύρια αιγοπρόβατα. Πως γινόταν η Κρήτη να έχει τόσα ζώα; Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήξερε κάθε υπουργός ότι υπήρχαν τόσα πολλά αιγοπρόβατα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Αναφερόμενος στην Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας πρόσωπο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ, ο μάρτυρας μίλησε για την έκθεση της η οποία αφορούσε 27 «ύποπτα» ΑΦΜ στα οποία μπήκε «μπλόκο» στις επιδοτήσεις καθώς εντοπίστηκαν ευρήματα που παρέπεμπαν σε απάτη. «Αν ήμουν εγώ θα διαβίβαζα κατευθείαν στη Δικαιοσύνη. Αν ήταν καταφανέστατα τα στοιχεία δεν θα έκανα παραπάνω έλεγχο» κατέθεσε σημειώνοντας ότι δεν κρίθηκε σκόπιμο από την προηγούμενη διοίκηση αλλά, όπως διευκρίνισε δεν γνωρίζει τους λόγους.

Ο κ. Σημανδράκος, υποστήριξε πως πολλά στελέχη του Οργανισμού είχαν ζητήσει να μετακινηθούν από τη θέση τους γεγονός που οδήγησε, όπως κατέθεσε, ακόμη και σε προβλήματα στελέχωσης. «Φτάσαμε να έχουμε σοβαρά προβλήματα» τόνισε.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τα κίνητρα των υπαλλήλων είπε πως δεν μπορεί να το κάνει, ωστόσο, εκτίμησε ότι υπήρχε άρνηση προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα ενώ δεν απέκλεισε την ύπαρξη δεσμών με προηγούμενες διοικήσεις.

Μάλιστα, εντόπισε και αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού καθώς ήταν δομημένο με τέτοιο τρόπο που απαιτούσε ενημέρωση 48 ώρες νωρίτερα για τον έλεγχο. «Δεν ήταν αιφνιδιαστικός- μπορούσαν να φέρουν ζώα..» είπε προσθέτοντας ότι δυσκόλευε ακόμη περισσότερο η κατάσταση όταν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και «οι υπάλληλοι δήλωναν αδυναμία να πάνε λόγω προσωπικών κολλημάτων».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου