Έγκλημα στο Νέο Κόσμο: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό

«Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση», είπε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος ο οποίος, πριν από λίγες ημέρες, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό, στον Νέο Κόσμο.

Ο νεαρός οδηγήθηκε νωρίς το πρωί στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις καθώς είναι αντιμέτωπος με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος ενώπιον της ανακρίτριας ζήτησε συγγνώμη για το επεισόδιο, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα δεν κατέληξε από τα δικά του χτυπήματα. Μάλιστα, για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του φέρεται να επικαλέστηκε την αιτία θανάτου του 58χρονου που αναφέρει «υπερτροφική μυοκαρδίτιδα».

«Ζητώ συγγνώμη για την όποια εμπλοκή μου στο επεισόδιο, αλλά δεν σκότωσα κανέναν. Υπήρξε επιθετική ενέργεια εναντίον μου. Εκείνος προκάλεσε την κατάσταση. Δεν είχαμε προηγούμενα, δεν γνωριζόμασταν καν. Εκείνος πήγε να πέσει επάνω μου», εμφανίζεται να είπε επιμένοντας πως αντέδρασε στην επίθεση που ,όπως λέει, δέχτηκε, νωρίτερα, από τον 58χρονο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας όπου ο 58χρονος ,μέσα από το αυτοκίνητο του, φέρεται να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον κατηγορούμενο που φορούσε κράνος και βρισκόταν δίπλα στη μηχανή. Φαίνεται πως

είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ θύτη και θύματος με αφορμή επεισόδιο στο δρόμο και ακολούθησε η καταδίωξη που είχε μοιραίο τέλος. Άλλωστε, σε άλλο βίντεο καταγράφεται ο 29χρονος ,ο οποίος είναι γνωστής πολεμικών τεχνών, να χτυπά ασταμάτητα για 11 δευτερόλεπτα το θύμα που βρισκόταν στη θέση του οδηγού όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ρεπορτάζ; Μαρία Ζαχαροπούλου