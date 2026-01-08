Πατέρας 15χρονου κατήγγειλε ότι ένας 16χρονος εξανάγκασε το γιο του να γονατίσει και τον ξυλοκόπησε

0

Οι Αρχές αναζητούν τον φερόμενο δράστη

Άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στον Μώλο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατέρας του θύματος, ο 16χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, φέρεται να εξανάγκασε τον 15χρονο να γονατίσει και στη συνέχεια να τον ξυλοκόπησε. Οι πράξεις του καταγράφηκαν με κινητό τηλέφωνο, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον φερόμενο δράστη, σύμφωνα με το tempo24.