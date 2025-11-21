Έγκλημα στο Νέο Κόσμο: Η μοιραία στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο, πριν κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών

0

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο

Ο πρώτος διαπληκτισμός που οδήγησε στον φονικό ξυλοδαρμό του 58χρονου στο Νέο Κόσμο καταγράφηκε σε βίντεο, αποκαλύπτοντας τη στιγμή όπου η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες κλιμακώνεται.

Στο υλικό φαίνεται το όχημα του 58χρονου να σταματά έξω από γυμναστήριο, δίπλα στον 29χρονο, ο οποίος έχει ήδη φορέσει το κράνος του. Ο 58χρονος πλησιάζει από το παράθυρο του συνοδηγού και φέρεται να τον ψεκάζει με σπρέι πιπεριού, όπως αναφέρει το «Live News», αν και αυτή η κίνηση δεν γίνεται ξεκάθαρη στο βίντεο. Ο νεαρός τινάζεται για να αποφύγει τον ψεκασμό, ο οποίος όμως δεν είχε μεγάλη επίδραση λόγω του κράνους.

Αμέσως μετά, ο 29χρονος γυρίζει προς το μέρος του και τον καταδιώκει με το μηχανάκι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε προηγηθεί επεισόδιο στο φανάρι. Ο 58χρονος φέρεται να περίμενε έξω από το γυμναστήριο μέχρι να φτάσει ο νεαρός, ο οποίος στη συνέχεια τον χτύπησε πολλές φορές, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν ο ίδιος ο 58χρονος επηρεάστηκε από το σπρέι που χρησιμοποίησε μέσα στο όχημά του, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησαν, πριν τον φονικό ξυλοδαρμό από τον νεαρό, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν.