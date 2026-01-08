Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 30χρονου στην Πάτρα

0

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκε σήμερα ένας 26χρονος, που είναι ένας εκ των εννέα εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του 31χρονου τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 26χρονος παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Στο μεταξύ, αύριο Παρασκευή, πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.