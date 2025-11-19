Έγκλημα στο Νέο Κόσμο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 29χρονου

0

Γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο οδηγό

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο 29χρονος ο οποίος φέρεται ότι γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό, στον Νέο Κόσμο.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του νεαρού ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος θα ισχυριστεί ότι αντέδρασε στην επίθεση που δέχτηκε, νωρίτερα, από τον 58χρονο και σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να του κάνει κακό. Μάλιστα, φέρεται να επικαλείται και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εισαγγελικές πηγές απαντώντας σε σχετικές αιτιάσεις διευκρινίζουν ότι οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου