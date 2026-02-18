Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο αρχιφύλακας στις φυλακές Δομοκού για την δολοφονία Έλληνα ισοβίτη

0

Κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα που φέρεται να έχει κάνει Βούλγαρος βαρυποινίτης

Προσήχθη πριν από λίγα λεπτά ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λαμίας, ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού. Ισχυρά αστυνομικά μέτρα και πλήθος αστυνομικών βρίσκονται γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Ο αρχιφύλακας έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο αρχιφύλακας είχε συλληφθεί χθες στην Καρδίτσα, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και μεταφέρθηκε πριν λίγο στα δικαστήρια της Λαμίας, μετέδωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.