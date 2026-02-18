Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

0

Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία είναι ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης

Ρααγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, καθώς συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο ανακριτής δεν πείστηκε ότι ο κρατούμενος έσωσε τον σωφρονιστικό υπάλληλο.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία είναι ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης, ενώ το θύμα δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι, ενώ άλλη μία δεν τον πέτυχε,

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο ισοβίτης Αντώνης Παπαδάτος που είχε καταδικαστεί για δολοφονίες ενός επιχειρηματία και της συζύγου του στη Ζάκυνθο, φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι.

Εκείνη τη στιγμή, ο αρχιφύλακας βρισκόταν μαζί με άλλους δύο κρατούμενους, τον Βούλγαρο ισοβίτη και τον Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς των κρατουμένων, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον ισοβίτη, του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτόν τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον (Γιάννη) Μακρή το 2018 στη Βούλα, είναι γνωστός στον χώρο του υποκόσμου ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.