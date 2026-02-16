Υπόθεση Βαλυράκη: Η μαρτυρία συνταξιούχου που δίχασε και αμφισβητήθηκε

0

Τι κατέθεσε για την ημέρα του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και τους κατηγορούμενους ψαράδες

Η μαρτυρία συνταξιούχου που κατέθεσε ότι την ημέρα θανάτου του Σήφη Βαλυράκη δεν είδε στο αλιευτικό καταφύγιο το σκάφος των δύο κατηγορουμένων συμπεραίνοντας πως είχαν βγει για ψάρεμα, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται, βρέθηκε στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η κατάθεση του μάρτυρα, που ψάρευε συχνά στην περιοχή της Ερέτριας όπου βρέθηκε νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης τον Ιανουάριο του 2021, αναγνώστηκε στο δικαστήριο. Και αυτό γιατί το δικαστήριο , επικαλούμενο έγγραφο Δημόσιου Νοσοκομείου, έκρινε την παρουσία του ηλικιωμένου , ανέφικτη, λόγω σοβαρού προβλήματος νευροεκφυλιστικής πάθησης που αντιμετωπίζει.

Ωστόσο, η αναφορά του ενώπιον του ανακριτή ότι «τα παιδιά (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) είχαν πάει για ψάρεμα» καθώς «δεν ήταν το σκάφος τους στο αλιευτικό καταφύγιο» μπήκε στο «μικροσκόπιο» με τους συνηγόρους των δυο πλευρών να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας επέμειναν πως η συγκεκριμένη μαρτυρία καταρρίπτει τον ισχυρισμό των δύο κατηγορούμενων ότι δεν είχαν πάει για ψάρεμα σημειώνοντας, παράλληλα, πως δεν είχε καμία αντίφαση.

Η υπεράσπιση, με τη σειρά της, αμφισβήτησε την κατάθεση έκανε λόγο για «διαφορετικές εκδοχές» και αντέτεινε πως ο ηλικιωμένος, τέσσερις μέρες μετά το περιστατικό, είχε δηλώσει ότι δεν είδε τίποτα στο λιμάνι.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο γιός του ηλικιωμένου , ο οποίος ανέφερε πως δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ο πατέρας του ήταν σε θέση να θυμάται. «Είχε ξεκινήσει η άνοια» είπε συμπληρώνοντας πως τα προβλήματα με την άνοια έχουν ξεκινήσει εδώ και μια πενταετία.

«Στην αρχή τα ψιλομπέρδευε λιγάκι. Προσπαθούσαμε να τον σταματήσουμε από το ψάρεμα. Τώρα για την κατάθεση τι να πω.. Ήταν η μέρα του; (που θυμόταν) Τα μπέρδεψε κάπως; ..Δεν ξέρω..Εμένα μου είπε πως το σκάφος των κατηγορούμενων το είδε στο λιμάνι. Για τον ανακριτή μου είπε “πολύ καλός άνθρωπος. Γλυκός. Δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι”. Τον κάλεσε και στο σπίτι για φαγητό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας ο οποίος , ωστόσο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως δεν γνωρίζει εάν εκείνη την ημέρα ο πατέρας του ήταν σε θέση να καταθέσει.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου