Δίκη για δολοφονία Βαλυράκη: «Ο Θεός είναι ψηλά κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει…»

Τι κατέθεσε ερασιτέχνης ψαράς για τη μοιραία ημέρα

Επεισόδιο μεταξύ του Σήφη Βαλυράκη και ενός ατόμου, μεσοπέλαγα, την ημέρα του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε καταθέτοντας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ερασιτέχνης ψαράς.

Ο Κωνσταντίνος Ασημάκος κατέθεσε πως βρισκόταν στο Νησί των Ονείρων ,στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, όταν, όπως είπε, έχοντας αναγνωρίσει το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη άκουσε έντονη λογομαχία. Ωστόσο, ο μάρτυρας διευκρίνισε πως δεν είδε πως εξελίχθηκε το επεισόδιο και δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει το πρόσωπο με το οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση ο πρώην υπουργός.

«Είχε ξεκινήσει ο Σήφης Βαλυράκης από την οικία του με ένα φουσκωτό. Τον είχα ξαναδεί πολλές φορές. Προσπαθούσε να το βάλει μπρος αλλά είχε σβήσει η μηχανή, είχε κάποιο πρόβλημα» περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας «Όταν το έβαλε μπρος πήγε κοντά του ένα καΐκι επαγγελματικό. Το φουσκωτό προσπαθούσε ακόμη να βάλει μπρος. Πλαγιάσανε κοντά, μπορούσαν δηλαδή να μιλάνε. Ήταν σε απόσταση από εμένα γύρω στα 480 μέτρα...».

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως οι μανούβρες με σκάφη στην συγκεκριμένη περιοχή είναι κάτι συνηθισμένο «γιατί οι επαγγελματίες νομίζουν ότι όλη η θάλασσα είναι δική τους».

Στη συνέχεια , μετέφερε στο δικαστήριο όσα, όπως είπε, άκουσε. «Μόλις έφτασε κοντά το αλιευτικό άκουσα να λέει κάποιος μέσα από αυτό "θα φωνάξω το Λιμεναρχείο". Και μετά άκουσα από το φουσκωτό "θα μου κλά@@@@ τ αρχ@@@@".»

Το επαγγελματικό καΐκι, ανέφερε. «έφερε γύρω δύο βόλτες το φουσκωτό» ενώ όταν τα σκάφη απομακρύνθηκαν ο ίδιος είχε φύγει καθώς θεώρησε πως επρόκειτο για «μια συνηθισμένη φασαρία».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ασημάκος δεν μπόρεσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνέβη κάτι που ο ίδιος δεν είδε.

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε κάποιον;

Μάρτυρας: Όχι.

Πρόεδρος: Τον θανόντα τον γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Ναι, φυσιογνωμικά.

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Τους γνώριζα οπτικά, θυμήθηκα ότι έρχονταν στο μαγαζί μου.

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε τους δύο συμμετέχοντες στο περιστατικό;

Μάρτυρας: Όχι… Στα τόσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις. Και το Λιμεναρχείο που πήρα μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις συγκεκριμένα. Ούτε πρόσωπο, ούτε σωματοδομή.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως είδε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράλη να πλέει με χαμηλή ταχύτητα ωστόσο δεν μπόρεσε να πει με βεβαιότητα αν ήταν άδειο καθώς «δεν έδωσα σημασία».

«Μπορεί να ήταν άδειο, δεν το λέω με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο Θεός είναι ψηλά κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει...» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόεδρος: Εσείς είστε σίγουρος ότι εκτός από την ανταλλαγή των φράσεων δεν υπήρξε και κάτι άλλο;

Μάρτυρας: 100%. Αυτό με έτρωγε ότι αν καθόμουν λίγο ακόμα μπορεί να είχα δει κάτι.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως όταν έμαθε αργά το απόγευμα ότι ο Σήφης Βαλυράκης αγνοείται θέλησε να ενημερώσει το Λιμενικό αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση. «Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας ήταν το ίδιο πράγμα…» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώ υποστήριξε πως μετά το περιστατικό η ζωή του άλλαξε. «Καταστράφηκα» είπε σημειώνοντας πως μαζί με την οικογένεια του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή .

«Ερχόντουσαν στη συγχωρεμένη τη μητέρα μου στο μαγαζί και έλεγαν "ο γιος σου τα πήρε από την οικογένεια Βαλυράκη". Μέχρι και Λιμενικός της Ερέτριας μου είπε ότι “από τις κατάρες που έχεις φάει δεν θα λιώσουν τα κόκαλα σου”. Μέχρι και ο ένας κατηγορούμενος είχε έρθει και μου είπε "πες την αλήθεια γιατί έχουμε μάθει ότι έχεις επινοικιάσει το μαγαζί". Μέχρι που τα μάζεψα και σηκώθηκα και έφυγα…» κατέθεσε.

Ρεπορτάζ; Μαρία Ζαχαροπούλου