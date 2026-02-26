Κώστας Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης να ρωτήσει τον πρωθυπουργό γιατί δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ

0

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε στην ερώτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου «αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στο ερώτημα του κυβερνητικού εκπροσώπου εάν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, απάντησε αντιστρέφοντας το ερώτημα:

«Ο κ. Μαρινάκης, πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον πρωθυπουργό γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας» σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς.

Τόνισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη δεν δέχεται μαθήματα δικαιοσύνης από όσους δε σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και έχουν κάνει την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία «πλυντήριο» των κυβερνητικών τους ευθυνών.

«Ο σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και υπογράμμισε: «Αλήθεια, μια 'φιλελεύθερη' κυβέρνηση και ένας 'μεταρρυθμιστής', 'θεσμικός' πρωθυπουργός, άραγε έχει μια λέξη να πει για το γεγονός ότι κάποιοι τρίτοι ιδιώτες - όπως αρέσκεται να υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης - παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό του συμβούλιο και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναφέρει η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου και αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία;»