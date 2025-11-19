«Του έριξα τρεις μπουνιές και έπεσε κάτω» – Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο

0

Σε τραγωδία κατέληξε η διαμάχη δύο ανδρών – Η εκδοχή του 29χρονου

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) ο 29χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε βάναυσα τον 58χρονο στην περιοχή του Νέου Κόσμου, με αποτέλεσμα εκείνος να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Όπως δείχνουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό του 58χρονου, ο άνδρας κατέληξε από πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Εν τω μεταξύ βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, δείχνουν εικόνες τόσο από την καταδίωξη του αυτοκινήτου του θύματος από δύο μηχανάκια όσο και την άφιξη του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον άτυχο άνδρα.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας μάλιστα -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι του έριξε τρεις μπουνιές κι εκείνος έπεσε κάτω.

Φαίνεται ότι προσπαθεί να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τόσο άσχημα τον 58χρονο και ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Επίσης ανέφερε στους αστυνομικούς πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου εν τέλει ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στο Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό με την τραγική κατάληξη, άρχισε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια φρενήρης καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει πλούσιο εικονοληπτικό υλικό από καταστήματα και από σπίτια της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει τόσο οι μάρτυρες αλλά και ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, 58χρονος υπέστη ανακοπή, αλλά διαπιστώθηκαν και κακώσεις του προσώπου και του τραχήλου που υποδεικνύουν ότι δέχτηκε πολύ έντονα χτυπήματα στο πρόσωπο όσο και στον αυχένα.

Υπήρχαν αναφορές μάλιστα ότι ο νεαρός χτύπησε με απανωτές γροθιές στο πρόσωπο τον 58χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά έπιασε το κεφάλι του και τον χτύπησε με μανία στο τιμόνι.

Πώς η διαμάχη κατέληξε σε τραγωδία

Κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων ο οργανισμός υπέστη σοκ, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της καρδιάς, η οποία προκάλεσε το πνευμονικό οίδημα και στη συνέχεια τον θάνατο του 58χρονου, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο 29χρονος, κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, ξεδίπλωσε τη δική του εκδοχή για το πώς έγιναν τα γεγονότα.

Ειδικότερα, επεσήμανε πως σταμάτησε με το Ι.Χ. του μπροστά από ένα γυμναστήριο, προκειμένου να μπει μέσα για να αθληθεί. Εκεί ο 58χρονος φέρεται να του έκλεισε τον δρόμο, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν, με τον 29χρονο στη συνέχεια να καταδιώκει τον 58χρονο στα γύρω στενά.

Τα άλλα δύο άτομα ήταν μαζί με τον 29χρονο και ήθελαν και αυτά να μπουν στο γυμναστήριο. Η μηχανή με την οποία καταδίωκε, όπως είπε, τον 58χρονο δεν ανήκε σε αυτόν αλλά στον φίλο του, ο οποίος έχει και αυτός ποινικό παρελθόν.

Στη δεύτερη φάση, ο 29χρονος γύρισε στο γυμναστήριο, έκατσε κάποια λεπτά και όταν πήγε να φύγει ανέφερε πως είδε τον 58χρονο μπροστά από το γυμναστήριο να τον περιμένει.

Εκεί, όπως υποστήριξε ο νεαρός, φέρεται να διαπληκτίστηκαν εκ νέου, ακολούθησε ξανά καταδίωξη, και, όταν το θύμα έφτασε στην οδό Σουλιέ στο αδιέξοδο, ο 29χρονος κατέβηκε από τη μηχανή, ξυλοκόπησε άγρια τον 58χρονο, του έριξε πάρα πολλές γροθιές στο πρόσωπο, ενώ του έσπασε το κεφάλι στο τιμόνι.

Στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή και εξαφανίστηκε.

Αξίζει να πούμε ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά με το πιο πρόσφατο στις 20 Οκτωβρίου, πάλι στην ίδια περιοχή και πάλι σχετικά με διαμάχη για περιστατικό στον δρόμο. Μάλιστα τότε είχε απειλήσει οδηγούς με κοπίδι.