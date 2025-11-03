Μαρία Τζομπανάκη για το μακελειό στα Βορίζια: «Για ένα στραβοκοίταγμα διαλύεται το μέλλον οικογενειών»

0

«Μανάδες μην μεγαλώνετε τα παιδιά με δηλητήριο»

Συγκλονισμένη είναι η Μαρία Τζομπανάκη για το μακελειό που έγινε στα Βορίζια στην Κρήτη. Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στον λάθος τρόπο ανατροφής των παιδιών, κάνοντας δημόσια έκκληση να σταματήσουν να διαιωνίζονται τέτοιες καταστάσεις.

«Στην ψυχή του Κρητικού είναι ριζωμένο πολύ βαθιά και με ένα πολλές φορές υπερβολικό τρόπο το αίσθημα του δικαίου, η ύψιστη μορφή δικαιοσύνης πώς αποδίδεται. Όταν χάσει έναν δικό του άνθρωπο θεωρεί ότι η ύψιστη δικαιοσύνη είναι να χαθεί κι από την άλλη πλευρά. Είναι ένας τρόπος αντίληψης που έρχεται από χιλιάδες χρόνια πριν όπου στην κρητική κοινωνία ήταν η ανταπόδοση, η εκδίκηση. Είναι λάθος. Θα έπρεπε να μαζέψουν το παραφρασμένο συναίσθημα ότι υποστηρίζω ό,τι κρατά την υπόληψη μου και το υποστηρίζω ακόμα και με τη βία», είπε αρχικά η Μαρία Τζομπανάκη στην εκπομπή «Live News» και συνέχισε:

«Εγώ νομίζω ότι όλα ξεκινάνε στο πώς ανατρέφονται τα παιδιά. Να μη μεγαλώνουν τα παιδιά με την υποχρέωση να ξεπλύνουν το αίμα. Να κρατήσουν ψηλά την υπόληψη. Ποια υπόληψη; Έχω σκεφτεί πάρα πολλούς τρόπους να σταματήσει όλο αυτό, όπως την εκπαίδευση. Τα παιδιά δεν ακούνε στο σχολείο, όταν ο κύρης κι η μάνα τους λένε μην ξεχάσεις ότι αυτοί μας σκότωσαν και δηλητηριάζουν τα παιδιά τους. Για ένα στραβοκοίταγμα διαλύεται το μέλλον οικογενειών».

Κλείνοντας, η ηθοποιός έκανε έκκληση: «Μανάδες μην μεγαλώνετε τα παιδιά με δηλητήριο. Να σταματήσει η έχθρα, να σταματήσει η παραφρασμένη έννοια της τιμής. Είμαι περήφανη για τον τόπο μου. Μόνο ένας τρόπος μπορεί να συντηρήσει την ελπίδα και την αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση. Να σκεφτόμαστε και τη θέση του άλλου».