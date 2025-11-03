Θρήνος και σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: «Φάνη μου, Φάνη μου» ούρλιαζε η χήρα – Δείτε εικόνες

0

Η μαυροφορεμένη πομπή συνόδευσε το φέρετρο στο νεκροταφείο υπό τα άγρυπνα βλέμματα των αστυνομικών

Στο πένθος έχει βυθιστεί το χωριό Βορίζια μετά το μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Η αιματηρή βεντέτα διέλυσε δύο οικογένειες και η κατάσταση παραμένει ηλεκτρισμένη.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, το ένα από τα δύο θύματα του μακελειού. Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η βεντέτα ανάμεσα στις οικογένειες (Καργάκη και Φραγκιαδάκη) έχει σοκάρει το πανελλήνιο και γι' αυτόν τον λόγο μεγάλη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. κατέβηκε στην Κρήτη, υπό τον φόβο νέου αιματηρού επεισοδίου.

Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε βαρύ πένθος, με μια μαυροφορεμένη πομπή να συνοδεύει το φέρετρο στο νεκροταφείο υπό τα άγρυπνα βλέμματα των αστυνομικών που έχουν κατακλύσει το χωριό του Ηρακλείου.

Η πομπή που συνόδευσε την νεκροφόρα σταμάτησε στο σημείο όπου σημειώθηκε το αιματοκύλισμα και κατόπιν οι μαυροφορεμένοι έφτασαν στην εκκλησία του χωριού, για το τελευταίο «αντίο» στον 39χρονο.

Λίγο πριν οι συγγενείς οδηγηθούν στο νεκροταφείο η χήρα του 39χρονου ακούστηκε να φωνάζει σε σπαρακτικό τόνο: «Φάνη μου, Φάνη μου».

Στα σοκάκια του χωριού ακούγονταν οι κραυγές της χήρας του Φανούρη Καργάκη, η οποία φτάνοντας στην εκκλησία και βγαίνοντας από τη νεκροφόρα υποβασταζόμενη εκτόξευε κατάρες κατά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Άπαντες στο χωριό μιλάνε για δύο οικογένειες που είχαν διαφορές χρόνων. Τελικά, προχθές οι διαφορές κατέληξαν σε αιματοκύλισμα. Από την ανταλλαγή πυροβολισμών, νεκροί έπεσαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία βρισκόταν στο χωριό προκειμένου να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της.

Ο Φανούρης Καργάκης ήταν πατέρας 5 παιδιών, τρία εκ των οποίων βαφτίστηκαν την Κυριακή, όπως επιτάσσει το κρητικό έθιμο.

Αύριο Τρίτη (4/11) θα γίνει η κηδεία της 57χρονης που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στα Βορίζια. Μάλιστα, η οικογένεια της άτυχης γυναίκας αναχώρησε σήμερα από το χωριό για τα Χανιά, πριν την κηδεία του 39χρονου, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.