Η φωτιά «έκρυβε» μια οικογενειακή τραγωδία στο Μασταμπά Ηρακλείου – Οι πυροσβέστες βρήκαν νεκρούς μητέρα και γιο, ο άλλος γιος πήδηξε στο κενό

Μια οικογενειακή τραγωδία «έκρυβε» η πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου, η οποία εκδηλώθηκε χθες το βράδυ.

Νεκρούς μέσα στην οικία που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, εντόπισαν οι πυροσβέστες που έφτασαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, μια 94χρονη γυναίκα και τον 60χρονο γιο της, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και βρισκόταν ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι οι πυροσβέστες είδαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένο το πτώμα του άνδρα και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της ηλικιωμένης.

Κατά το χρόνο που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν φτάσει στο σημείο, σε ταράτσα εντοπίστηκε και ο δεύτερος γιος της άτυχης 94χρονης, ο οποίος ζούσε με τη μητερα και τον αδερφό του. Μάλιστα ο 57χρονος έπεσε από ύψος, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Συγκεκριμένα, το πρόσωπο αυτό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ξέφυγε της προσοχής των πυροσβεστών, ανέβηκε στο διπλανό κτίριο, πέρασε στον δεύτερο όροφο και πήδηξε στο κενό. Τη φόρα του φαίνεται πως έκοψε μια τέντα, ενώ στη συνέχεια έπεσε σε μία μεταλλική επιφάνεια, όπου τον εντόπισαν πυροσβέστες και ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομια εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στελέχη της Πυροσβεστικής ανέφεραν στην ΕΡΤ πως την υπόθεση την αναλαμβάνει η αστυνομία βάσει των πρώτων ευρημάτων. Η εκδοχή που ερευνάται ιδιαίτερα είναι η φωτιά να προκλήθηκε από τον 60χρονο σοβαρά τραυματισμένο γιο και στη συνέχεια ο ίδιος να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο μικρότερος γιος φέρεται να είχε αναλάβει τα τελευταία 13 χρόνια τη φροντίδα της μητέρας του και του αδερφού του, ενώ στην οικογένεια υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της.

Γείτονες μιλούν για μια οικογένεια, η οποία βίωνε αρκετά δύσκολες καταστάσεις με την ηλικιωμένη γυναίκα και τον γιο που ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι.