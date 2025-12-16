Τραγωδία στη Φωκίδα: Άνδρας κάηκε μέσα στο αυτοκίνητο του και την ίδια ώρα καιγόταν το σπίτι του

0

Mια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης στη Φωκίδα όταν ένας άνδρας, περίπου 70 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του στον δρόμο Μαριολάτας – Λιλαίας.

Το όχημα, σύμφωνα με το tvstar.gr, τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς ο άνδρας εγκλωβίστηκε, φεύγοντας από τη ζωή με τραγικό τρόπο.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά και αντίκρισαν την απανθρακωμένη σορό του άτυχου άνδρα.

Ωστόσο, την ίδια ώρα που καιγόταν το αυτοκίνητο, είχε ξεσπάσει φωτιά και στο σπίτι της οικογένειας του άνδρα στην Άνω Μαριολάτα.

Πυροσβέστες του Π.Κ. Πολυδρόσου και Αμφίκλειας έφτασαν γρήγορα στο σπίτι και έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά που όμως προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στην οικία.

Το τραγικό και ταυτόχρονα ασυνήθιστο περιστατικό διερευνούν αστυνομία και Πυροσβεστική.

Φωτογραφίες: iparnassos.gr