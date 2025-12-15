Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Μία 80χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

0

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 14/12 σε ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διενεργείται έρευνα.