Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος από φωτιά διπλοκατοικία – Ο 55χρονος βρέθηκε με σακούλα στο κεφάλι

Σώθηκε μόνο ο δεύτερος γιος που πήδηξε από το μπαλκόνι

Δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στην περιοχή Μασταμπάς του Ηρακλείου.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής 31/10 . Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ κλήθηκε για συνδρομή η ΕΛΑΣ, αλλά και το ΕΚΑΒ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι σκοτώθηκαν μητέρα και γιος, ενώ επιβίωσε μόνο ο δεύτερος γιος που πήδηξε από το μπαλκόνι. Μάλιστα, ο νεκρός φέρεται να είχε σακούλα στο κεφάλι, κάτι που δίνει νέα τροπή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το flashnews.gr στην Κρήτη, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα και 16 πυροσβέστες.