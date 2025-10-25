«Εγκέφαλος» ο λογιστής: Συνεχίζονται οι απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου

Σε κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως αναδεικνύεται ο λογιστής ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των 37 κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο αρχικά συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ευρήματα των αρχών μετά την κατ οίκον έρευνα ήταν τόσο αποκαλυπτικά που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται, πλέον, για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Ο κατηγορούμενος λογιστής, ενώπιον της ανακρίτριας, θα κληθεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν στο σπιτι του πανάκριβα αντικείμενα μεταξύ των οποίων επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας,τσάντες γνωστών οίκων μόδας , να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξιδιών στο εξωτερικό.

Σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που ανήκουν στη δεύτερη ομάδα. Ο ένας μετά τον άλλον 12 κατηγορούμενοι περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζουν.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκιση τους ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες απολογήθηκαν 11 κατηγορούμενοι οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στις απολογίες τους οι 11 φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι ότι ακολούθησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να πάρουν τις επιδοτήσεις..

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σταδιακά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Σε βάρος των 37 έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη , κατά περίπτωση , για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ρεπορτάζ; Μαρία Ζαχαροπούλου