ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι πως κινήθηκαν με νόμιμο τρόπο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα. Ένας ακόμη κατηγορούμενος η απολογία του οποίου είχε προγραμματιστεί για σήμερα ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για τη Δευτέρα προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι πως κινήθηκαν με νόμιμο τρόπο προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις.

Είναι ενδεικτικό πως κάποιοι από τους κατηγορούμενους υποστήριξαν πως έλαβαν επιδοτήσεις από 500 έως 1000 ευρώ ως νέοι αγρότες.

«Ακολουθήσα όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800€…» φέρεται να ανέφερε ένας από τους κατηγορούμενους ο οποίος εργάζεται ως μάγειρας . «Έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα.Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες οπως προβλέπεται από το νόμο. Η αίτηση μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί» είπε , σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας.

Για την πρόθεση του να μπει στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες φέρεται να μίλησε στην απολογία του και ένας σερβιτόρος στο επάγγελμα. «Έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο πόσο, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή» φέρεται να τόνισε.

Η νεαρή έγκυος γυναίκα η οποία άνοιξε τον κύκλο των απολογιών το πρωί φέρεται να ισχυρίστηκε πως εξαπατηθηκε. «Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω» φέρεται να είπε στην απολογία της και συνέχισε «Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μου ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες».

Η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε πως στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι «οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Οι κατηγορούμενοι οι οποίοι έδωσαν σήμερα εξηγήσεις περνώντας το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου ο ένας μετά τον άλλον , σύμφωνα με την κατηγορία , βρίσκονται χαμηλά στην «πυραμίδα» της οργάνωσης καθώς φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις από 500 έως 1000 ευρώ .

Οι υπόλοιποι ,από τους συνολικά 37 κατηγορούμενους , θα απολογηθούν σταδιακά το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Οι 37 , είναι αντιμέτωποι με τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα , η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη , κατά περίπτωση , για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου