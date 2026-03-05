Στη Βουλή οδηγείται την Τρίτη το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται την ερχόμενη Τρίτη, 10 Μαρτίου, η πολιτική αντιπαράθεση για τα πεπραγμένα στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Η συζήτηση του πορίσματος που εξέδωσε η Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να διεξαχθεί σε υψηλούς τόνους, καθώς οι διαπιστώσεις των μελών της Επιτροπής αναδεικνύουν διαχρονικές παθογένειες αλλά και συγκεκριμένες ευθύνες στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.
Η διαδικασία στην Ολομέλεια
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις επερωτήσεις. Το σώμα θα κληθεί να τοποθετηθεί επί των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία εξέτασε σε βάθος το σύστημα κατανομής των ενισχύσεων και τις καταγγελίες για δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα πληρωμών.
Στο μικροσκόπιο οι κοινοτικές ενισχύσεις
Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά από σειρά αναφορών για καθυστερήσεις, αστοχίες στον υπολογισμό των ποσών και προβλήματα στη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων. Σκοπός της διερεύνησης ήταν να αποσαφηνιστεί αν υπήρξε πλημμελής διαχείριση που έθεσε σε κίνδυνο τη ροή των κοινοτικών πόρων προς τους Έλληνες παραγωγούς.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής, εξετάστηκαν μάρτυρες από τη διοίκηση του Οργανισμού, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι των αγροτικών φορέων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να εστιάσουν στην ανάγκη πλήρους διαφάνειας και εξυγίανσης του συστήματος, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία θα παρουσιάσει τα βήματα που έχουν γίνει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη θωράκιση του Οργανισμού απέναντι σε μελλοντικές στρεβλώσεις.
Η απόφαση της Ολομέλειας θα αποτελέσει το επιστέγασμα μιας μακράς περιόδου ερευνών, σε μια συγκυρία όπου ο αγροτικός κόσμος ζητά άμεσες απαντήσεις και σταθερότητα στις πληρωμές των ενισχύσεων που δικαιούται.