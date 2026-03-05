ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στην εγκύκλιο των ελέγχων δεν προβλέπεται έλεγχος στα μισθωτήρια»

0

Ξεκίνησε η δίκη για παράνομες επιδοτήσεις στις Σέρρες

Άνοιξε ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, στη δίκη των 25 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήεων, την τριετία 2016-2018, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Σέρρες.

Υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι ανέβηκαν στο βήμα του μάρτυρα επιχείρησαν να ρίξουν φως στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι αναδεικνύοντας κενά στο σύστημα.

Από τις μαρτυρίες αναδείχθηκε το γεγονός ότι από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. «Στην εγκύκλιο των ελέγχων δεν προβλέπεται έλεγχος στα μισθωτήρια» ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας συμπληρώνοντας πως τα παραστατικά θα μπουν στο «μικροσκόπιο» του ελέγχου μόνο στην περίπτωση καταγγελίας.

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προέκυψε πως δεν υπάρχει σύνδεση με το κτηματολόγιο γεγονός που δυσχεραίνει την διασταύρωση στοιχείων για τις εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες.

«Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα δεν μπορούν να καταβληθούν. Για να γραφτούν στο βιβλίο οφειλετών πρέπει να γίνει διασταυρωτικός έλεγχος που ελέγχει όλα τα στοιχεία της δήλωσης» ανέφερε μάρτυρας και συνέχισε λέγοντας: «Μετά το 2015 δεν έχει τρέξει διασταυρωτικός έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να γίνει ο έλεγχος, να βγάλει αποτελέσματα, να υποβάλλουν ενστάσεις και μετά να προχωρήσουν είτε σε συμψηφισμό με επόμενα είτε με επιστροφή».

Αρχικά, στην υπόθεση βρέθηκαν στη θέση του κατηγορούμενου για κακουργηματικές πράξεις 32 πρόσωπα. Ωστόσο, στην προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου έγινε γνωστό ότι, μετά την επιστροφή ποσού 165.000 ευρώ και την ομολογία ενοχής, 7 κατηγορούμενοι έκαναν χρήση του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης και καταδικάστηκαν σε μειωμένες ποινές. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ για τον ένα κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Μαρία Ζαχαροπούλου