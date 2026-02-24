Μιλένα Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών Βορίδη, Αυγενάκη»

0

«Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών των κ.κ Βορίδη και Αυγενάκη. Είναι όμως άλλος ο σχεδιασμός του Μαξίμου που αποκλείει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και εν τέλει την απονομή της δικαιοσύνης».

Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αμέσως μετά την κατάθεση του πορίσματος του κόμματος της.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής όλα τα κόμματα, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, έχουν καταθέσει τα πορίσματα τους ενώ το ΚΚΕ, με δήλωση των δύο βουλευτών του και μέλη της Εξεταστικής διευκρίνισε ότι θα το καταθέσει εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα του για συνέχιση των εργασιών της.