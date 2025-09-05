Υπό κράτηση οι γονείς των παιδιών που βρέθηκαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκη

0

Δύο μικρά παιδιά εντοπίστηκαν από διερχόμενο οδηγό μόνα στους σε δρόμο στη Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς συνελήφθησαν.

Γύρω στις 10 χθες το πρωί διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα μικρά παιδάκια, ηλικίας μόλις ενός και δύο ετών. Μάλιστα το μικρότερο, το βρέφος εντοπίστηκε να μπουσουλάει στο δρόμο, στην οδό Βούλγαρη, από όπου εδώ περνούν συνεχώς αυτοκίνητα και όχι με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Ο οδηγός εντόπισε τα παιδιά, σταμάτησε στην άκρη και τα περισυνέλεξε, ενώ στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία.

Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες τα δυο παιδάκια διαμένουν σε ένα οίκημα σε μικρή απόσταση από το σημείο και δεν είναι η πρώτη φορά που ξεφεύγουν της προσοχής των γονιών τους, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μετά τη σύλληψή τους, ο 49χρονος αλβανικής καταγωγής και η 22χρονη βουλγαρικής καταγωγής σύντροφός του οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, από το οποίο πήραν αναβολή για αύριο και μέχρι τότε κρατούνται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 49χρονος στην προανακριτική του απολογία επέρριψε τις ευθύνες στη 12χρονη αδερφή της συντρόφου του. Είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι νωρίς το πρωί. Ο ίδιος κλείδωσε τόσο την περίφραξη όσο και την πόρτα, ωστόσο όμως η 12χρονη μάλλον λέει ότι τα άνοιξε και τα άφησε ανοιχτά, ενώ η 22χρονη είπε ότι δεν κατάλαβε τίποτα.