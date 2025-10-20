Μαρίνα Σταυράκη: Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν κι έχω σκηνές λατρείας

0

«Η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν»

Για την επιρροή που ασκεί τους μαθητές της μίλησε η Μαρίνα Σταυράκη στην κάμερα του «Happy Day», ενώ ξεκαθάρισε ότι η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Γιώργο Πατούλη ανήκει στο «απώτατο παρελθόν».

«Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν κι έχω σκηνές λατρείας. Με θαυμάζουν ως καθηγήτρια και ασκώ ιδιαίτερη επιρροή γιατί αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης», είπε αρχικά η Μαρίνα Σταυράκη και ρωτήθηκε για τον πρώην σύζυγό της:

«Ανοιχτός άνθρωπος είμαι, αν είναι να έρθει ένας καινούργιος έρωτας, θα έρθει. Δε με ενοχλεί να με φωνάζουν κυρία Πατούλη στον δρόμο. Δε θα ήθελα να επεκταθώ, η σχέση μου με τον Γιώργο Πατούλη ανήκει στο απώτατο παρελθόν».