Ναταλία Τσαλίκη: Τα παιδιά μας δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω

«Οι γονείς έχουν άλλα στο μυαλό τους, υπερέχει τι θα πει η κοινωνία»

Για τη σειρά «Τα Φαντάσματα», τα μαθήματα υποκριτικής και τους νέους συναδέλφους της μίλησε η Ναταλία Τσαλίκη σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο.

«Τα νέα παιδιά κάνουν μεγάλο πόλεμο. Το κρύβουν ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, ακόμα και σήμερα είναι χειρότερα», είπε αρχικά η Ναταλία Τσαλίκη και εξήγησε:

«Οι γονείς έχουν άλλα στο μυαλό τους, υπερέχει τι θα πει η κοινωνία. Ένα μεγάλο μάθημα που πήρα ήταν πως το παιδί μας μαθαίνει όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια. Καλό είναι να κάνουμε λίγο πίσω να τους δώσουμε όλη την αγάπη αμερόληπτα. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω».

Τέλος, η Ναταλία Τσαλίκη παραδέχτηκε: «Μπορεί να με βγάλει εκτός εαυτού είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δεν είμαστε Θεοί, άνθρωποι είμαστε αλλά δεν είμαι τόσο λογική όσο νομίζετε. Ακούω αρκετά το μέσα μου».