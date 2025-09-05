Βρέφος εντοπίστηκε με το αδερφάκι του να μπουσουλάει σε δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

0

Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την αστυνομία

Δύο μωρά, 1 και 2 ετών, εντοπίστηκαν χθες, στις 9.50 το βράδυ, να κινούνται μόνα τους στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, εκτεθειμένα σε δρόμο.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την αστυνομία, το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο μωρά είχαν βγει νωρίτερα από το σπίτι, όπου διαμένουν με τους γονείς τους.

Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα τους συνελήφθησαν για έκθεση.