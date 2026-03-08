Συνελήφθη 30χρονος δραπέτης στην περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία»

0

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ

Τριαντάχρονος αλλοδαπός δραπέτης συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία».

Ο 30χρονος δεν παρουσιάστηκε στο πρωινό προσκλητήριο του Καταστήματος Κράτησης όπου ήταν έγκλειστος, δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών για παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.