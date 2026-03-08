Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στην Θεσσαλονίκη

0

Στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ανήλικος ημεδαπός έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους. Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος διότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.