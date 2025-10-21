Θεσσαλονίκη: Δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Τι είπε ο ιδιοκτήτης του οχήματος

0

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

Δέντρο ξεριζώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, καταπλακώνοντας σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5.45 τα ξημερώματα, στην οδό Γρ. Λαμπράκη (με Τσιαπάνου) στην Άνω Τούμπα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο κλήθηκαν τόσο η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου όσο και η Αστυνομία για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

«Μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι ένα δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητο μας. Ήρθαμε εδώ, βρήκαμε την αστυνομία και την Πυροσβεστική που έκοβε τα κλαδιά. Το δέντρο δεν είχε ρίζες, ήταν σάπιο από χρόνια και μέχρι τώρα το συγκρατούσαν τα σίδερα», είπε ο ιδιοκτήτης του οχήματος στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».