«Έριξαν τα τείχη» στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου για τον Κυπελλούχο Ελλάδας ΟΦΗ – Απόλυτη αποθέωση για παίκτες και Κόντη

Ολόκληρη η Κρήτη βγήκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει έναν θρίαμβο που περίμενε δεκαετίες.

Το Ηράκλειο σείεται από ενθουσιασμό για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, με τον ΟΦΗ να κατακτά το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία του, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στον τελικό με 3-2 και φέρνοντας ξανά το τρόπαιο στο νησί έπειτα από 39 χρόνια αναμονής.

Με τη λήξη της παράτασης, χιλιάδες φίλαθλοι του ΟΦΗ πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στήνοντας αυθόρμητους πανηγυρισμούς για την ιστορική επιτυχία. Η ατμόσφαιρα παρέμεινε εκρηκτική και τις επόμενες ώρες, με το επίκεντρο των εορτασμών να μεταφέρεται στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Παρά την προχωρημένη ώρα, πολλοί φίλοι της ομάδας παρέμειναν εκεί για να υποδεχτούν την αποστολή, αδιαφορώντας για την καθυστέρηση της πτήσης τσάρτερ, η οποία αντί για τις 04:00 έφτασε περίπου στις 05:30, αναφέρει το Nea Kriti.

Όταν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο εμφανίστηκαν στον χώρο αφίξεων, επικράτησε πραγματικός παροξυσμός. Οι φίλοι του ΟΦΗ μετέτρεψαν το αεροδρόμιο σε μια μεγάλη κερκίδα, δημιουργώντας σκηνικό που θύμιζε «Γεντί Κουλέ».

Ο Χρήστος Κόντης αποθεώθηκε και σηκώθηκε στα χέρια των οπαδών, ενώ οι παίκτες έγιναν ένα με τον κόσμο μέσα σε αποθέωση και συνθήματα.

Στους πανηγυρισμούς συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος δεν ήθελε να αποχωριστεί το κύπελλο, παραμένοντας στο πλευρό της ομάδας.