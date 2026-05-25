Συνελήφθησαν δύο 23χρονοι μετά από πυροβολισμούς στην Κρήτη

Οι δύο νεαροί ενεπλάκησαν σε καβγά με έναν 18χρονο

Στη σύλληψη δύο 23χρονων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, χθες, Κυριακή 24/5 μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί ενεπλάκησαν αρχικά σε έντονο διαπληκτισμό με έναν 18χρονο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια αποχώρησαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψαν στο σημείο και κατά τη διέλευσή τους έξω από το κατάστημα, ο ένας από τους δύο προχώρησε σε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων και της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους και στο όχημα που επέβαιναν. Επιπλέον, σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ενώ από το σημείο του συμβάντος περισυνελέγησαν πέντε κάλυκες. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλή κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.