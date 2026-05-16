Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων στην Κρήτη

0

Συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι

Στη σύλληψη πέντε ημεδαπών, εκ των οποίων οι τρεις είναι ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας, κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκαν συνολικά 14 περιπτώσεις χρήσης πλαστών χαρτονομισμάτων, από τις οποίες οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι τέσσερις σε απόπειρα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το χρονικό διάστημα από 8 έως 15 Μαΐου, οι δράστες πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας από καταστήματα και επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας χαρτονομίσματα των 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων και προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκαν δύο 18χρονοι και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν 14 συναλλαγές με πλαστά χαρτονομίσματα, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις 10 από αυτές.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Πέμπτης 15 Μαΐου. Σε ελέγχους και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα που χρησιμοποιούσαν, αλλά και στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 925 ευρώ ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα, δύο χαρτονομίσματα των 200 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως μέσο τέλεσης των παράνομων πράξεων. Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη 45χρονη κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος δύο ακόμη κηδεμόνων. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.