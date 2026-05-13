Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο: «Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει η γιατρός του ΕΚΑΒ

«Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε»

Η υπόθεση της δολοφονικής κακοποίησης του 3χρονου Άγγελου από την Κρήτη, που έχει σοκάρει το πανελλήνιο, αναβιώνει και σήμερα, Τετάρτη 13/5, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Η διαδικασία στη δίκη για τον μικρό Άγγελο ξεκίνησε, όπως μεταδίδει το cretalive.gr με τις καταθέσεις γιατρών και το δικαστήριο κάλεσε για κατάθεση μια γιατρό του ΕΚΑΒ που είπε: «Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι».

«Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. "Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…". Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο…

Ζήτησα ένα κουβερτάκι για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα.

Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε», τόνισε.

«Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους», συνέχισε η μάρτυρας.

Όπως κατέθεσε η γιατρός του ΕΚΑΒ, ο κατηγορούμενος τους ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει. Η ίδια πρόσθεσε ότι η παραμονή τους στο σπίτι διήρκεσε περίπου ένα τέταρτο, πριν αποχωρήσουν. «Η κοκκινίλα που είδα στο πρόσωπο του Άγγελου ήταν κάτι πρόσφατο, "φρέσκο"», συμπλήρωσε.

Η μάρτυρας είπε ότι, μετά τη στιγμή που το παιδί έκλεισε τα μάτια του και έκανε έναν αναστεναγμό, δεν υπήρξε ξανά καμία επικοινωνία μαζί του. Όπως δήλωσε: «Μετά που έκλεισε τα μάτια αφού έκανε τον αναστεναγμό, το παιδί δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας». Ανέφερε επίσης ότι η μητέρα ήταν ατάραχη, περιγράφοντάς την ως να μην αντιλαμβανόταν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως χαρακτηριστικά είπε, «σαν να μην καταλάβαινε τι γινόταν».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι το παιδί έφερε διάφορα τραύματα, τα οποία φαίνονταν να είναι διαφορετικής χρονικής προέλευσης. «Το παιδί είχε διάφορα τραύματα, διαφορετικών χρονολογιών… κάποια μάλιστα τα μπέρδεψα. Νόμιζα ότι το παιδί ήταν λερωμένο, αλλά ήταν παλιά τραύματα», επεσήμανε.

Ο οδηγός του ταχείας επέμβασης οχήματος του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο το μοιραίο πρωινό, μαζί με γιατρό, κατέθεσε στο δικαστήριο περιγράφοντας χαρακτηριστικά:

«Θυμάμαι ότι ο 45χρονος μας είπε ότι το παιδί έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε σε ένα τραπεζάκι. Δεν ήταν σε πανικό οι δύο κατηγορούμενοι. Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Ο ίδιος κατέθεσε επίσης ότι η μητέρα παρέμεινε ατάραχη ακόμη και όταν το παιδί τοποθετήθηκε στο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του. «Η μητέρα συνέχισε να είναι ατάραχη ακόμα και όταν βάλαμε το παιδί στο ασθενοφόρο», σημείωσε.

Η εισαγγελέας ρώτησε τον μάρτυρα ποια ήταν η θέση του μικρού τραπεζιού σε σχέση με τη ξύλινη σκάλα, από την οποία κατά τον κατηγορούμενο έπεσε το παιδί και χτύπησε στο τραπεζάκι. Ο ίδιος απάντησε ότι ήταν αριστερά, ωστόσο το παιδί έφερε χτύπημα στα δεξιά. Περιέγραψε ότι το χτύπημα ήταν δεξιά στο μάγουλο, που ήταν κόκκινο, αλλά και δεξιά στο μέτωπο.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, καταθέσεις συγγενών της 27χρονης μητέρας αλλά και γιατρών του ΠΑΓΝΗ σκιαγράφησαν την εικόνα της υπόθεσης. Οι παιδίατροι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στην οποία έφτασε το παιδί όταν μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ, τονίζοντας ότι δεν είχαν αντικρίσει ξανά παρόμοιο περιστατικό και γι’ αυτό ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Παράλληλα, η μητέρα και η αδερφή της κατηγορούμενης μίλησαν για δυσκολίες που, όπως υποστήριξαν, υπήρχαν από την παιδική της ηλικία, επισημαίνοντας προβλήματα στη μαθησιακή και κοινωνική της εξέλιξη.

Η διαδικασία συνεχίζεται με νέες μαρτυρίες που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα γεγονότα και στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία, με θύμα το 3χρονο αγγελούδι.