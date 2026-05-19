Πώς εξαρθρώθηκε η οικογενειακή μαφία στην Κρήτη που τρομοκρατούσε κατοίκους από το 2021 – Εκφοβισμοί, καταπατήσεις αγροτεμαχίων & εμπρησμοί

«H ζημία προς τους πολίτες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ»

Σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, με δράση που εκτείνεται από το 2021, περιγράφει η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εκβιασμών, καταπατήσεων αγροτεμαχίων και παράνομων οικονομικών οφελών τόσο σε βάρος πολιτών όσο και του ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με την ίδια, το κλειδί που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως φθορές, εμπρησμούς οχημάτων και επιθέσεις σε πολίτες.

Όπως τόνισε, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διαπίστωσε ότι πίσω από τις επιμέρους υποθέσεις υπήρχε κοινός πυρήνας τριών βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με δράση σε βάρος κατοίκων της υπαίθρου.

Η δράση αυτή, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περιλάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρησμούς και συστηματικές φθορές σε αγροτεμάχια με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους υπό καθεστώς φόβου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι η ζημία προς τους πολίτες εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, ενώ επιπλέον διαπιστώνεται ζημία άνω των 580.000 ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω παράνομων επιδοτήσεων που φέρονται να είχαν ληφθεί χωρίς δικαίωμα.

Όπως περιγράφεται, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εκμεταλλεύονταν τον φόβο των κατοίκων, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν ή δήλωναν ως δικές τους για να λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις είχαν σταδιακή κλιμάκωση από το 2021, γεγονός που δυσχέραινε τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς -όπως επισημάνθηκε- οι τοπικές κοινωνίες παρέμεναν σιωπηλές λόγω φόβου αντιποίνων.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η υπόθεση στηρίχθηκε σε πολυεπίπεδη και χρονοβόρα έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους, με διασταυρώσεις στοιχείων και συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, προκειμένου να τεκμηριωθεί τόσο η εγκληματική δραστηριότητα όσο και η απάτη εις βάρος του Δημοσίου.

Αναφερόμενη στις συλλήψεις, σημείωσε ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων της ανακριτικής αρχής, με έναν εξ αυτών να εντοπίζεται στην Αθήνα και τους υπόλοιπους στην Κρήτη. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ -όπως επισημάνθηκε- μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει ουσιαστικές εξηγήσεις στις αρχές στο στάδιο της προανάκρισης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η δικογραφία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρή και εκτενής, καθώς βασίζεται σε μακροχρόνια συλλογή δεδομένων και συνδυασμό πολλαπλών υποθέσεων, γεγονός που -σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ.- ενισχύει τη δικαστική πορεία της υπόθεσης.