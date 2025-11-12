Ρήξη αχίλλειου τένοντα ο Κίναν Έβανς

0

Σοκαρισμένοι όλοι στον Ολυμπιακό

Απίστευτα άτυχος στάθηκε ο Κίναν Έβανς, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ότι υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι και όλοι είναι σοκαρισμένοι και στεναχωρημένοι στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού πέρασε στο παρκέ του ΣΕΦ 2:16 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος στον αγώνα με την Ζαλγκίρις, μέσα σε αποθέωση, αλλά αποχώρησε τραυματίας από αυτό πριν ολοκληρωθεί η περίοδος, αγωνιζόμενος μόλις 1:16.

Μάλιστα, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ότι υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι.

Ο Έβανς είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.