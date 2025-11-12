Euroleague: «Πάγωσαν» στον Ολυμπιακό με το νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, παρά την άνετη νίκη επί της Ζαλγκίρις

0

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν στο ΣΕΦ με 95-78

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 95-78 των Λιθουανών, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, πιάνοντας τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 7-3 και συνεχίζοντας την καταδίωξη της κορυφής.

Απόλυτος κυρίαρχος από την αρχή έως το τέλος ο Ολυμπιακός... δεν άφησε τη Ζαλγκίρις Κάουνας να πάρει... ανάσα και την «γκρέμισε» από το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Με «μαέστρο» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (30π. με 5/9 τρίποντα), τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να σημειώνει 16 πόντους και να μαζεύει 8 ριμπάουντ και τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει συγκομιδή 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, η ομάδα του Πειραιά, διατηρούσε διψήφια διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, προσφέροντας θέαμα στην επίθεση και επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα στο πίσω μέρος του παρκέ.

Αυτή ήταν η 3η διαδοχική νίκη των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ, αλλά και η 7η στη σεζόν φέτος. Πλέον, ίδιο ρεκόρ (7-3) μετρά και η Ζαλγκίρις, με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ να μένει μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα με 8-2.

«Πάγωσε» το ΣΕΦ, όταν τραυματίστηκε ο Κίναν Έβανς μετά από 2:01΄΄ στο παρκέ στην 1η περίοδο, στον μόλις πρώτο αγώνα του στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού και την πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση από τις 11 Απριλίου 2024 όταν ήταν παίκτης της σημερινής αντιπάλου των Πειραιωτών. Ο Έβανς, ο οποίος έδειχνε να πονά φεύγοντας υποβασταζόμενος, χωρίς να μπορεί να πιστέψει την ατυχία του, είχε πάρει τη θέση του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα (οπίσθιος μηριαίος). Ο τραυματισμός του Αμερικανού φάνηκε σοβαρός και στον Ολυμπιακό θα περιμένουν με αγωνία να μάθουν τ’ αποτελέσματα των εξετάσεων.

Για τη Ζαλγκίρις, που πήρε 15 πόντους από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, 13 από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Μόουζες Ράιτ και 12 από τον Ντειβίντας Σιρβίντις, δεν αγωνίστηκε ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού μέχρι το περασμένο καλοκαίρι.

Μόνο στα επιθετικά ριμπάουντ, με 25 έναντι 11 του Ολυμπιακού, υπερτέρησε η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις, που τέλειωσε το ματς με 6/33 τρίποντα.

Το ματς

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΒεζένκοΦ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, ενώ οι Φρανσίσκο, Μπουτκέβιτσους, Μπραζντέικις, Ουλάνοβας και Τουμπέλις ξεκίνησαν βασικοί για τη Ζαλγκίρις. Και... όπως συνηθίζει αυτή τη σεζόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε «καυτός»... όχι έξω από τα 6.75, αλλά αυτή τη φορά κυρίως με δίποντα. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε σημειώσει τους 12 πόντους των «ερυθρόλευκων» στο 14-9 υπέρ της ομάδας του Πειραιά Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε τη... σκυτάλη και πετύχει 7 πόντους, για να σημειώσει 15-0 σερί ο Ολυμπιακός, το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Φουρνιέ, μετατρέποντας το 11-9 σε 26-9, για το +17 (26-9). Η Ζαλγκίρις τα... έσπαγε έξω από τα 6.75 και όταν ολοκληρώθηκε η 1η περίοδος (28-14 υπέρ των γηπεδούχων) οι Λιθουανοί είχαν 2/12 τρίποντα (2/5 οι Πειραιώτες), αλλά και 6 λάθη (1 ο Ολυμπιακός). Το ΣΕΦ, όμως «πάγωσε» με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, λίγα λεπτά αφού επέστρεψε για πρώτη φορά σε αγώνα Euroleague, κι ενώ η τελευταία ήταν στις 11 Απριλίου 2024, με τη φανέλα της Ζαλγκίρις κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σοκ με τον τραυματισμό του Έβανς

Ο Μπαρτζώκας είχε ρίξει τον Κίναν Εβανς στη θέση του Τόμας Ουόκαπ 2:16΄΄ πριν το τέλος του 1ου δεκαλέπτου, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αμερικανού, με το που σηκώθηκε για ζέσταμα από τον πάγκο. Για ν’ αποχωρήσει υποβασταζόμενος από τους Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ, 15,6΄΄ πριν την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, δείχνοντας να πονά αρκετά και να λέει “ no way”, απογοητευμένος για τον τραυματισμό του στην πρώτη επιστροφή του σε αγώνα Euroleague. To 28-14 διαμόρφωσε ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις με τρίποντο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 6 γρήγορους πόντους στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου και μαζί με ένα δίποντο του Ντόντα Χολ, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με +22 (36-14). Οι Λιθουανοί έριξαν τη διαφορά μέχρι τους -13 (38-27), όταν ο Μόουζες Ράιτ κέρδισε μάχες στη ρακέτα, έφτασε τα 7 ριμπάουντ, σημειώνοντας και 6 πόντους. Ο Φρανσίσκο Σιλβέιν μετρούσε 12 πόντους, τους οποίους αύξησε σε 14, μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ, για το 41-29. Κι αφού ο Βεζένκοφ «έγραψε» το 43-29, ο Σέιμπεν Λι πέτυχε όλους τους πόντους του Ολυμπιακού, μέχρι το 50-36 του ημιχρόνου. Η Ζαλγκίρις είχε 3/19 τρίποντα και ο Ολυμπιακός 3/8 στο α΄ μέρος

Με το 3ο εύστοχο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ θα ξεκινούσε η 3η περίοδος (53-36). Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έδωσαν διαφορά 20 πόντων στον Ολυμπιακό 56-36). Για να σημειώσει 5 σερί πόντους ο Ουόκαπ, για το +23 για πρώτη φορά στο ματς (61-38). Παρά το γεγονός πως στα επιθετικά ριμπάουντ, η Ζαλγκίρις υπερτερούσε, δεν αξιοποίησε τις δεύτερες ευκαιρίες, παρέμενε άστοχη και το +24 (67-42, 69-44, 70-46) έγινε... καθεστώς για τον Ολυμπιακό, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η έναρξη της 4ης περιόδου βρήκε τον Ντόρσεϊ στους 21 πόντους και τον Μιλουτίνοφ στους 16 (και 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ), ενώ 10 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν η έως τότε συγκομιδή του Σάσα Βεζένκοφ. Φρανσίσκο και Ράιτ ήταν οι μόνοι διψήφιοι της λιθουανικής ομάδας που ουσιαστικά... παρακαλούσε να τελειώσει το μαρτύριο του ΣΕΦ. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πρόσφεραν θέαμα στους φιλάθλους τους, ολοκληρώνοντας με 3-1 το σερί των τεσσάρων εντός έδρας αγώνων τους.

Διαιτητές: Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Γιάκουμπ Ζαμοίσκι (Πολωνία), Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (1), Έβανς, Ουόρντ 4, Λι 7, Βεζένκοφ 14, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 30 (5), Πίτερς, Μιλουτίνοφ 16, Χολ 8, ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 5 (1)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Τόμας Ματσιούλις): Φρανσίσκο 15 (1), Μικαλάουσκας, Ράιτ 13, Μπραζντέικις 5 (1), Τουμπέλις 6, Λο 5 (1), Σλέβα 8, Μπιρούτις 3, Ρουμπσταβίτσιους 3 (1), Μπουτκεβίτσιους 2, Σιρβίντις 12 (2), Ουλανόβας 6

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78