Champions League: «Ζωντανός» ο Ολυμπιακός μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα, με γκολάρα του Μαρτίνς

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 1-0 της Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην... παγωμένη «Astana Arena» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Ο Ζέλσον Μάρτινς «υπέγραψε» με ένα καταπληκτικό γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην εφετινή League Phase (και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πιέσει απ’ τα πρώτα λεπτά, έχοντας ψηλά τις γραμμές του κι έψαξε συνεργασίες στο επιθετικό τρίτο. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε ένα άστοχο σουτ απ’ τα όρια της περιοχής, ενώ στο 7’ από γέμισμα του Ποντένσε από τα αριστερά, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά έδωσε ύψος στην μπάλα και η προσπάθειά του έφυγε άουτ.

Στο 14’ η προσπάθεια του Μαρτίνς κόντραρε πάνω στα σώματα, ενώ στο 19’ ο Αναρμπέκοφ έκανε μεγάλη επέμβαση σε κεφαλιά του Ελ Κααμπί. Στο 21’ ακυρώθηκε το γκολ του Μαροκινού φορ, διότι ο Τσικίνιο ήταν οφσάιντ στην εκκίνηση της επίθεσης, ενώ στο 22’ ο Αναρμπέκοφ έκανε νέα μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Ελ Κααμπί, περογράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Καϊράτ είχε την πρώτη τελική της στο παιχνίδι στο 51’ με την κεφαλιά του Ζορζίνιο που πέρασε άουτ, ενώ στο 60’ ο Ανερμπέκοφ έδιωξε εντυπωσιακά με τις γροθιές του το εντυπωσιακό σουτ του Τσικίνιο.

Στο τελευταίο ημίωρο ο Ολυμπιακός ανέβασε «στροφές», άρχισε να πιέζει πολύ περισσότερο την Καϊράτ και με κινητήριο μοχλό τον Χρήστο Μουζακίτη, έφερε το παιχνίδι στα δικά του «μέτρα». Στο 73’ από υπέροχη ενέργεια του Μουζακίτη και μπαλιά του Ταρέμι στο χώρο, ο Μάρτινς έφυγε από πλάγια θέση, «ζύγισε» τις επιλογές του και πλάσαρε από πολύ δύσκολη θέση, περνώντας την μπάλα απ’ το... μάτι της βελόνας για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να κυριαρχούν στο γήπεδο κι έχαναν τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη. Στο 76’ ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το 2-0 σε δύο περιπτώσεις μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο Ταρέμι βγήκε σε πλάγιο τετ-α-τετ, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε απ’ τα ακροδάχτυλα του Αναρμπέκοφ και χτύπησε στο αριστερό δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να νικήσει με κεφαλιά τον γκολκίπερ της Καϊράτ.

Στο 79’ σε αντεπίθεση τρεις εναντίον ενός ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε απ’ τον Αναρμπέκοφ και χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι, με τον Μαροκινό επιθετικό να μην πιστεύει στην ατυχία του, ενώ στο 85’ ο Πιρόλα έκανε ένα τρομερό τάκλιν σε προσπάθεια του Σορόκιν στην περιοχή.

Διαιτητής: Χοσέ Μουνουέρα (Ισπανία)

Κίτρινες: 70’ Τουγιακμπάεφ - 14’ Έσε, 35’ Μπιανκόν

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ (Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ (46’ Τουγιακμπάεφ), Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ (82’ Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46’ Ζορζίνιο), Ζάρια (46’ Γκρόμικο), Εντμίλσον (82’ Στανόγιεφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε (84’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62’ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.