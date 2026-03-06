Euroleague: Πάλι νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Έφτασε τις 11 σερί στην διοργάνωση κόντρα στους πράσινους

0

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν στο ΣΕΦ με 86-80

Ο Ολυμπιακός των σημαντικών απουσιών «τιμώρησε» όλα τα λάθη του Παναθηναϊκού και πανηγυρίσει την 11η διαδοχική νίκη επί του «αιωνίου» στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στη νίκη με 86-80 στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική και με ρεκόρ 19-10 αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση.

Στον αντίποδα, οι «πράσινοι» υπέστησαν την 14η ήττα τους και τέταρτη διαδοχική στην Ευρώπη, παραμένοντας στο... χείλος της 10ης θέσης και κινδυνεύοντας να μείνουν εκτός Play In.

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους «ερυθρόλευκους» δια χειρός Ντόρσεϊ και Παπανικολάου να περνούν μπροστά με 2/2 τρίποντα (6-2). Ο Παναθηναϊκός βρήκε απάντηση μέσω του τριπόντου του Όσμαν για το 6-5 από το δεύτερο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ μοιραζόταν ανάμεσα στις δύο ομάδες, ωστόσο οι βολές του Μιλουτίνοφ μαζί με το τρίποντο του Πίτερς (3/3 εκείνη την ώρα) έδωσαν προβάδισμα στους Πειραιώτες (13-9). Ο Ντόρσεϊ έβαλε τον Ολυμπιακό στο +6 (17-11). Ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να πάει προς το καλάθι, ο Γκραντ του έδωσε λύση για το 17-13, όμως ο Τζόσεφ παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ έδωσε κι εκείνος την ενέργειά του στον Ολυμπιακό που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 20-13 διατηρώντας μία απόσταση ασφαλείας στο ξεκίνημα του ματς.

Το πάθος του Ολυμπιακού φαινόταν πολύ πιο έντονα σε αυτό το σημείο της αναμέτρησης με τον ΜακΚίσικ να δίνει τον τόνο με δύο δικά του καλάθια για να πάρουν οι «ερυθρόλευκοι» διψήφιο προβάδισμα στο 11ο λεπτό (24-13). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έτρεχε ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων μέχρι να το σπάσει ο Ρογκαβόπουλος για το 24-15. Ο Γουόρντ και ο Νιλικίνα με τρίποντο έβαλαν τους Πειραιώτες στο +14 στο 13'23" (29-15). Ο Φουρνιέ… έγραψε το 31-15 (+16), με τον Ερνανγκόμεθ να απαντά για το 31-17 όντας ο πιο επιδραστικός παίκτης του κόουτς Άταμαν και στις δύο πλευρές του παρκέ. O Nαν σκόραρε για πρώτα φορά στην αναμέτρηση στο 16'30" για το 31-19, όμως το καλάθι του Μιλουτίνοφ και το τρίποντο του Νιλικίνα για το 36-19 υπέγραψαν τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στο ματς. Όσμαν και Ναν μείωσαν στους 12 για το 38-26, ενώ ο Τούρκος φόργουορντ με τρίποντο έδωσε εκ νέου ανάσα στον Παναθηναϊκό για το 40-29 30" πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, οι «πράσινοι» μπήκαν δυναμικά στο ματς με 6 αναπάντητους πόντους και... καυτό τον Ναν μειώνοντας στους 5 για το 40-35 στο 21'. Το επιμέρους σκορ που έτρεχαν οι φιλοξενούμενοι ήταν 4-15 (42-37) δείχνοντας πως είχαν βρει τρόπο να βγάλουν αντίδραση. Με πέντε σερί πόντους ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά τη διαφορά στους 10 (49-39) στο 23ο λεπτό, όμως ο Χουάντσο απάντησε με τρίποντο άμεσα και αντίστοιχα ακολούθησε και ο Μήτογλου από τα 6.75 ρίχνοντας τη διαφορά στους 4 πόντους (49-45). Μάλιστα, το καλάθι του Όσμαν στο 25'43" μείωσε στο καλάθι (49-47), αν και ο Ολυμπιακός απάντησε με 5 πόντους από Πίτερς και Παπανικολάου (τρίποντο) για το 54-47 στο 26'31". Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις με τρίποντο μείωσαν και πάλι σε απόσταση καλαθιού (54-52) με το παιχνίδι να μετατρέπεται σε... ρόντεο. Τζόσεφ και Γουόρντ έδωσαν λύσεις στον Ολυμπιακό για το +6 (58-52, στο 28'15"). Μετά τις εύστοχες βολές του Σλούκα, ο Χουάντσο με τιπ μείωσε και πάλι στο καλάθι για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου (58-56).

Στην τελευταία περίοδο, ο Ναν με τρίποντο έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα (58-59) με τον Ολυμπιακό να βρίσκει άμεση απάντηση στον Τζόσεφ για το 61-59 στο 32ο λεπτό. Με ένα επιμέρους 9-2 των Πειραιωτών ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την ομάδα του να είναι και πάλι μπροστά στο σκορ με 6 πόντους (67-61, στο 34'). Ο Ναν φαινόταν να έχει πάρει μπρος για το 67-63, όμως ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε κι άλλον... αέρα στον Ολυμπιακό (70-63). Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκεί με γκολ-φάουλ για το 70-66 στο 35', με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε δύσκολη θέση με τους Χουάντσο και Χολμς στα τέσσερα φάουλ. Ο Ντόρσεϊ ήταν ξανά εκεί με τρίποντο για το 73-66, ενώ ακολούθησε το κάρφωμα δια χερός Γουόρντ για το +9 του Ολυμπιακού (75-66) 4:22 πριν το φινάλε.

O Ναν με μεγάλο τρίποντο μείωσε στους 6 πόντους (75-69), ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις από τη γραμμή της φιλανθρωπίας έβαλε τον Παναθηναϊκό στο -4 3:30 πριν το φινάλε (75-71). Με 2:24 για το τέλος και το σκορ 77-73 υπέρ του Ολυμπιακού, ο Ντόρσεϊ αποχώρησε με 5ο φάουλ. Βολές από τον ΜακΚίσικ από τη μία, βολές από τον Όσμαν από την άλλη, με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν καλάθια και τον Ολυμπιακό να κρατά τη νίκη στα χέρια του. Με το σκορ στο 83-78 και 34 δευτερόλεπτα να απομένουν ο Ναν έκανε λάθος, ο Μιλουτίνοφ ευστόχησε σε βολές για το 85-78, ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε το 85-80 με 11.9 δευτερόλεπτα να απομένουν, όμως όλα είχαν καθοριστεί με την εύστοχη βολή του Πίτερς να γράφει τον επίλογο.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

Πηγή: gazzetta