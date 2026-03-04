Aντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή Λεσόρ στον Παναθηναϊκό

0

Έβγαλε όλο το πρόγραμμα προπόνησης σήμερα

Όλο και κοντοζυγώνει η στιγμή που ο Ματίας Λεσόρ θα πατήσει παρκέ σε αγώνα του Παναθηναϊκού την τρέχουσα σεζόν. Ο Γάλλος διεθνής σέντερ, ο οποίος ακολουθούσε εντατικό πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, πραγματοποίησε σήμερα (4/3) την πρώτη ομαδική προπόνηση υπό την τεχνική καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν. O Toύρκος τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του στη σημερινή προπόνηση τους Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο Λεσόρ βρίσκεται κοντά στην επανένταξή του, ωστόσο δεν είνα γνωστό, αν θα παίξει για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ, την ερχόμενη Παρασκευή (6/3, 21:15).

Η τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί, ο Ματίας Λεσόρ, ήταν στον ημιτελικό του φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι τον Μάιο του 2025, απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ, κι ενώ… δεν ήταν έτοιμος, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός αποδέσμευσε τον Ομερ Γιούρτσεβεν πριν από λίγες ημέρες δείχνει πως στον Παναθηναϊκό έχουν λάβει… εγγυήσεις για την ετοιμότητα του Γάλλου σέντερ Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024 (κάταγμα περόνης) στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Πλέον, απομένει να φανεί αν ο Εργκίν Αταμάν θα τον ρίξει… αμέσως στα βαθιά (δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ) ή αν θα προτιμήσει να γίνει πιο σταδιακά και απέναντι σε πιο εύκολους αντιπάλους η επανένταξή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Πάντως, ο Εργκίν Αταμάν, είδε τους Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να μην προπονούνται σήμερα (4/3). Ο πρώτος λόγω της ιγμορίτιδας που τον ταλαιπωρεί και ο δεύτερος λόγω φλεγμονής στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού.