«Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη

0

Συλλυπητήρια ανακοίνωση προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, εξέδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

«Βαρύ» πένθος για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πρόεδρο της Super League, Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς «έφυγε» απ’ τη ζωή τη Δευτέρα (15/12) η μητέρα του Ειρήνη.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/12) στην οικεία της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί απ’ τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς την Τετάρτη 17/12/2025 στις 12:00.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, εξέδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναφέροντας:

«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Ομοσπονδία στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του».

Την στήριξή της προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού εξέφρασε σε ανάρτησή της και η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέροντας:

«Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας, Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.».

Επίσης, συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας», ενώ απ' την πλευρά του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανέφερε: «Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του ηγέτη του συλλόγου μας, Βαγγέλη Μαρινάκη. Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους οικείους του, ευχόμενη δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».

Τέλος, σε ανακοίνωσή της η Super League ανέφερε: «Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου Ευάγγελου Μαρινάκη, για την απώλεια της μητέρας του».