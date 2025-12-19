Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέβαλε διά βίου απαγόρευση εισόδου σε οπαδό που απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι

0

«Φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αφαίρεσε το εισιτήριο διαρκείας από οπαδό της και του επέβαλε διά βίου απαγόρευση εισόδου στο «Telekom Center Athens» όπως ενημέρωσαν οι Πράσινοι μετά τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό, στο ημίχρονο ο εν λόγω οπαδός απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, με τη διοίκηση της πράσινης ΚΑΕ να τον εντοπίζει και να τον τιμωρεί καθώς όπως ανέφεραν οι Πράσινοι: «φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας».

Αναλυτικά η ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ:

«Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κάποιος φίλαθλος απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR τον εντόπισε άμεσα και προχώρησε στην αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά και στη δια βίου απαγόρευση εισόδου του στο Telekom Center Athens, καθώς φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας.»